Oscar Sisto explique pourquoi Elton John l’a profondément agacé lors de la Star Academy

Oscar Sisto, comédien et compositeur argentin et ancien professeur de théâtre de la Star Academy, a recentré l’attention sur deux rencontres marquantes de sa carrière : une sortie polémique à l’encontre de la chanteuse Héléna Bailly lors de son passage à la télé‑réalité en 2023, et une déclaration cinglante au sujet d’Elton John lors d’une interview diffusée le 2 mars 2026 chez Karim Sebbouh. Ses propos, mêlant critiques professionnelles et nuances personnelles, ont relancé le débat sur l’attitude des personnalités invitées dans les émissions de divertissement.

Dans un premier épisode, Sisto avait été médiatisé après avoir formulé une remarque sévère à l’égard de Héléna Bailly lors d’un cours donné à la Star Academy en 2023. Interrogé ensuite par Jordan de Luxe, il avait précisé son jugement en déclarant : « J’amène des exercices, et je vois que cette fille ne dégage rien », ajoutant que le format de la télé‑réalité exigeait une présence scénique constante. Il avait illustré son propos par l’image d’« une espèce de coupe de fromage blanc », expliquant que le public attendait du spectacle et non une prestation jugée « vide ». Selon Sisto, ces remarques s’inscrivaient dans une exigence professionnelle pour un programme regardé par des millions de téléspectateurs.

Malgré la polémique, Sisto a indiqué avoir recroisé Héléna Bailly à plusieurs reprises depuis l’incident et assuré qu’ils avaient désormais de bonnes relations, ménageant ainsi une distance entre la critique professionnelle et les rapports personnels. Ces précisions avaient pour but d’apaiser les réactions des internautes et des fans des deux artistes.

Le professeur profondément déçu d’Elton John

Lors de son passage chez Karim Sebbouh, le 2 mars 2026, Oscar Sisto a été interrogé sur « la pire personnalité » rencontrée au cours de sa carrière. Sa première réaction, une exclamation révélatrice — « Mon Dieu, j’espère qu’elle est morte » — est intervenue avant qu’il ne développe son point de vue et cite un épisode précis le concernant : la présence d’Elton John en tant que parrain de la Star Academy.

Sisto a expliqué qu’à l’occasion de la venue d’Elton John, celui‑ci était resté majoritairement dans sa loge à regarder un match de football plutôt que de « jouer le jeu » attendu d’un parrain. Par « parrain », il entendait la fonction d’invité prestigieux susceptible de soutenir les candidats et d’animer la dynamique du programme. Selon Sisto, l’attitude distante du chanteur ce jour‑là l’avait interpellé et laissé un sentiment de déception professionnelle.

Le comédien a toutefois veillé à nuancer ses propos à plusieurs reprises : il a affirmé son admiration pour l’œuvre d’Elton John — « je chante toutes ses chansons et j’adore l’artiste » — tout en soulignant que cette apparition avait montré « une facette de sa personnalité qui m’a interpellé ». Il a insisté sur le fait que la critique portait sur l’attitude observée ce jour‑là et non sur des torts matériels ou des agressions personnelles, précisant que « il ne m’a rien fait de spécial, il ne m’a pas violé, il ne m’a pas volé mon portefeuille ».