Organisation Mondial 2034: l’Australie se retire au profit de l’Arabie Saoudite

-Publicité-

L’Australie a décidé ce mardi de ne pas se porter candidate à l’organisation de la Coupe du monde de football 2034, renforçant ainsi la position de l’Arabie saoudite comme favori pour accueillir la compétition.

La Fédération d’Australie de football (Football Australia) s’est retirée de la course à l’organisation de la Coupe du monde 2034, avant la date limite du 31 octobre, après que la Confédération asiatique de football ait appuyé la candidature de l’Arabie saoudite.

Du même Pays:

« Nous avons exploré la possibilité de présenter une candidature pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous sommes parvenus à la conclusion de ne pas le faire pour la compétition de 2034 », a déclaré Football Australia dans un communiqué ce mardi.

La FIFA avait lancé un appel d’offres aux régions d’Asie et d’Océanie pour les droits d’organisation de la Coupe du monde après avoir désigné le Maroc, l’Espagne et le Portugal comme hôtes conjoints pour 2030. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont accueilli conjointement la Coupe du monde féminine cette année et celle-ci a été généralement considérée comme un succès.

L’ambition de l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe du monde masculine de 2034 est la dernière étape d’une campagne visant à faire du royaume une puissance sportive mondiale.