Orabank Bénin innove avec son crédit scolaire en ligne pour la rentrée 2023-2024

Pour la deuxième année consécutive, Orabank Bénin se démarque en lançant son crédit scolaire en ligne, une initiative qui simplifie la vie des parents à l’approche de la rentrée scolaire.

Depuis plusieurs années, Orabank Bénin a su répondre aux besoins des parents avec son crédit scolaire. Ce prêt, étalé sur 10 mois, est conçu pour alléger le fardeau financier des familles, qu’il s’agisse des frais d’inscription, de l’achat de fournitures ou même des billets d’avion pour les étudiants voyageant.

La grande nouveauté ? Plus besoin de se rendre en agence. Avec quelques clics sur un smartphone, un ordinateur ou une tablette, les clients d’Orabank peuvent désormais accéder à une plateforme sécurisée et demander leur prêt en toute simplicité. Il suffit de se rendre sur creditbenin.orabank.net, de remplir les informations nécessaires et de télécharger les documents requis. Une fois la demande soumise, un gestionnaire de compte prendra contact rapidement.

Orabank Credit Scolaire en ligne

De plus, Orabank Bénin a pensé à ses clients en proposant une offre spéciale : jusqu’à fin octobre 2023, les taux d’intérêt et les frais de dossier ont été réduits, permettant aux clients d’emprunter jusqu’à 5 000 000 FCFA.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou qui ont des questions, Orabank Bénin a mis en place un service client accessible via WhatsApp au 69 98 60 60. En résumé, avec Orabank Bénin, obtenir un crédit scolaire n’a jamais été aussi simple : scannez, remplissez, empruntez !