Opération Tornade I en Haïti: 04 individus appréhendés et une arme à feu saisie

La police nationale d’Haïti a procédé ce mercredi, à l’arrestation de quatre personnes dans le cadre de son opération Tornade I.

« Dans le cadre de la Tornade I, une opération a été menée, ce mardi 14 février 2023, par la Police de Mirebalais et s’est soldée par l’interpellation de quatre (4) individus et par la saisie d’un pistolet, de marque Taurus, de calibre 40 et de No SDT 04844 », informe la police hattienne dans un communiqué qui révèle l’identité des personnes arrêtées.

Parmi les quatre personnes arrêtées, trois, dont un prêtre de vodou, sont originaires de Cornillon. La quatrième personne est originaire de Lascaobas.

Pour l’instant, elles sont toutes gardées à vue en attendant les suites judiciaires nécessaires.

04 bandits stoppés, 02 armes et un véhicule saisi

Dans le cadre de l’opération « Tornade 1 » lancée à travers tout le territoire national contre les gangs armés, la police haïtienne a nettement multiplié ses traques contre les bandes de malfaiteurs ces derniers mois. De nombreuses opérations à succès ont été d’ores et déjà enregistrées.

Lors d’une opération menée conjointement entre la Police de Lascahobas et l’UDMO de Mirebalais, le dimanche 12 février 2023, quatre ( 4 ) présumés bandits ont été mortellement blessés, dont le chef de gang Izo ainsi connu, dans des échanges de tirs avec les forces de l’ordre.

Au cours de cette opération, un (1) fusil d’assaut de calibre M4 et un (1) pistolet 9mm ont été récupérés, et un (1) véhicule de marque Lexus, de couleur noire, a été également confisqué.