« On vit dans la réalité sans tricher ni … « , les griefs de Tiesco Le Sultan contre Apoutchou National

Le torchon brûle entre Tiesco Le Sultan et Apoutchou National. Le chanteur s’en est pris ouvertement au fils de la comédienne ivoirienne Bleu Brigitte dans une publication sur sa page Facebook, mercredi dernier.

Après sa brouille avec l’animateur Anaconda, Tiesco Le Sultan a trouvé une nouvelle proie pour ses clashes. A tort ou à raison, il a dévoilé ses griefs contre Apoutchou National.

« Dites à mon fils Apoutchou que quand moi je payais ma première voiture, il prenait « gbaka » pour aller se chercher, malgré que sa mère était déjà artiste, ce n’est pas Molare, Emma lolo, roi 12/12 ou Makosso qui ont fait de moi ce que je suis contrairement à lui », a-t-il écrit.

Dans son message, il estime qu’en 10 ans de carrière il a des maisons et plusieurs réalisations à son actif contrairement au fils de Bleu Brigitte. « J’ai également un label de Music pour aider mes jeunes frères artistes à réaliser leur rêve, donc je lui souhaite au moins la moitié de ce que j’ai fait, sinon, vues sur YouTube on paye ça hein fils, demande à Ariel Sheney lol, bref nous, c’est la rue donc on vit dans la réalité sans tricher ni envier, car c’est Dieu qui bénit« , a ajouté Tiesco Le Sultan.

Avant cette sortie contre Apoutchou, l’interprète du titre « La Dose » avait déjà réglé ses comptes avec le rappeur ivoirien Didi B qu’il a promis dégonfler.