« On va rattraper », Debordo annonce une collaboration avec la chanteuse béninoise Zeynab

Le célèbre chanteur ivoirien, Debordo Leekunfa, a annoncé une collaboration musicale avec la talentueuse chanteuse béninoise, Zeynab.

Dans une publication sur sa page Facebook le jeudi 19 octobre 2023, l’artiste Debordo a annoncé à ses fans la sortie de son album pour l’année 2024. Alors qu’il était en direct, l’artiste a fait une promesse surprenante lors d’un jeu de questions-réponses avec ses abonnés.

« Je crois que j’ai raté un feat avec la chanteuse Zeynab. On s’est ratés, mais on va rattraper », a-t-il déclaré avec enthousiasme lorsqu’un fan lui a posé des questions sur d’éventuelles collaborations avec des artistes béninois.

Cette réponse a immédiatement créé une onde de surprise et d’excitation parmi les fans des deux artistes. Ils se demandent maintenant si ce featuring tant attendu fera partie du prochain album de Debordo, prévu pour sortir en 2024.

Zeynab et Debordo, deux talents percutants

Zeynab Habib, réputée pour sa voix exceptionnelle et son talent indéniable, est une artiste béninoise très appréciée dans toute l’Afrique de l’Ouest. Son style musical unique et sa créativité lui ont valu une place de choix sur la scène musicale.

De son côté, Debordo Leekunfa est l’un des pionniers du coupé décalé, un genre musical originaire de la Côte d’Ivoire. Il est connu pour ses textes percutants et ses rythmes entraînants qui font danser les foules.

Le duo inattendu entre Debordo et Zeynab s’annonce donc prometteur, mélangeant les sonorités ivoiriennes et béninoises pour créer une musique unique et vibrante. Les fans des deux artistes attendent avec impatience de découvrir le fruit de cette collaboration tant attendue.