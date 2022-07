« On s’en serait pas sorti vivants », Bobowè brise le silence sur son accident de voiture

Victime d’un accident de voiture dimanche dernier, le chanteur Bobowè a donné de ses nouvelles ce mardi12 juillet 2022. L’accident s’est déroulé à hauteur de Tchaourou alors que l’artiste allait avec un staff à un spectacle à Parakou.

Bobowè et son staff se portent bien après la frayeur occasionnée par la nouvelle de leur accident de voiture dimanche dernier. « Je fais ce petit post juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter svp, je vais très bien », a rassuré l’artiste ce mardi sur sa page Facebook

Selon les précisons de Bobowè, le choc était vraiment plus que violent. « On s’en serait pas sorti vivants, mais nous allons tous bien, personne n’est blessée, aucune goute de sang. C’est juste inexplicable. C’est avec une grande et immense joie qu’on dit merci à Dieu et aux ancêtres », a-t-il expliqué.

Dans son message, Bobowè a promis faire un direct avec son staff dans l’après midi de ce mardi pour relater les faits et partager sa joie avec ses fans.