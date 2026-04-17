« On sait à quoi s’attendre », Declan Rice avant Arsenal – Atlético Madrid

Qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, Arsenal aborde son duel contre l’Atlético de Madrid avec confiance, Declan Rice assurant que les Gunners sont prêts pour ce défi. Au lendemain de la qualification d’Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des champions, Declan Rice a affiché sa confiance avant le choc à venir face à l’Atlético de Madrid. Accrochés par le Sporting CP (0-0) lors du quart de finale retour à l’Emirates Stadium, les Gunners ont validé leur billet grâce à leur succès acquis à l’aller (1-0). Une qualification maîtrisée, qui confirme la progression du club londonien sur la scène européenne.

Interrogé au coup de sifflet final, Rice s’est projeté sur la prochaine échéance avec ambition : « Nous sommes ravis. C’était un duel très difficile sur deux matches. Atteindre deux demi-finales consécutives est une grande performance pour ce groupe, mais nous voulons aller encore plus loin et atteindre la finale. » Le milieu anglais se montre également lucide sur le défi qui attend son équipe : « Nous avons déjà affronté l’Atlético cette saison, c’était un match très disputé. Nous savons à quoi nous attendre. Nous avons hâte de vivre ces deux prochaines semaines. » Déjà victorieux face aux Colchoneros plus tôt dans la saison, Arsenal abordera cette double confrontation avec confiance, mais aussi avec la conscience qu’un tout autre défi l’attend face à l’expérience des hommes de Diego Simeone.