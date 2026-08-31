L’animateur et producteur Arthur a révélé, dans un entretien accordé à l’émission « Fracture » et diffusé sur YouTube, que l’équipe de « Loft Story » avait payé des étudiants pour manifester devant le siège de M6 en dénonçant une « télé poubelle », afin de créer le buzz autour du lancement du programme en 2001. Invité par Éric Larchevêque, Tony Parker et Nathan Pissaro, l’ancien vice-président d’Endemol est revenu sur les coulisses de cette opération vieille de vingt-cinq ans, jusque-là tenue secrète.

« On peut le dire maintenant : on avait payé des étudiants pour aller vider des poubelles devant M6 pour dire ‘télé poubelle !’, pour faire parler du truc », a raconté Arthur sur le plateau de « Fracture ». Selon lui, cette opération de communication a en partie échappé à son contrôle : « On n’avait pas prévu que les mecs allaient casser des vitrines et tout, ils se sont emballés. »

« Loft Story », diffusée sur M6 en 2001 puis en 2002, est née d’une rencontre entre Arthur et le producteur néerlandais John de Mol, à l’origine du concept « Big Brother », lors du Festival de Cannes. Selon Arthur, le projet a d’abord été refusé par plusieurs chaînes, dont TF1, avant d’être acheté par M6.

Sans les réseaux sociaux pour relayer l’information à l’époque, l’équipe du programme avait dû, selon lui, redoubler d’inventivité pour faire parler du format inédit. « Il n’y avait pas les réseaux sociaux, il fallait créer du buzz ! On en a créé… Il fallait faire parler du programme ! », a-t-il expliqué.

Un format qui a ouvert la voie à une génération de téléréalités

« Loft Story » a ouvert la voie à une série de programmes d’enfermement en France, dont « Secret Story », toujours diffusée sur TMC. La finale de la quatorzième saison de « Secret Story », diffusée le 20 août, a réuni 526 000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 3,7 %.

Pour Arthur, cette anecdote résume une époque où la promotion des programmes reposait sur l’inventivité plutôt que sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui c’est facile de faire du buzz sur les réseaux sociaux, mais à l’époque, il n’y en avait pas. Il fallait inventer le buzz ! C’était une de mes spécialités », a-t-il conclu.