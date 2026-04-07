« On ne s’accroche pas éternellement au pouvoir, je suis fier de passer la main », Patrice Talon

Encore quelques semaines et l’actuel chef de l’État, le président Patrice Talon va passer le témoin à son successeur. C’est du moins ce qu’il est allé confier ce week-end aux populations de Ouidah.

Face à ces compatriotes, Patrice Talon a partagé sa joie de ne pas s’accrocher au pouvoir après ses deux mandats successifs. « Vous ai-je fait honneur ? On ne s’accroche pas éternellement au pouvoir. Je suis fier de passer la main. », a confié le président de la République.

C’est par cette déclaration sobre et lourde de sens que Patrice Talon s’est adressé au public le 6 avril, en marge du Ouidah Festival Blue, grand rendez-vous populaire organisé sur la plage de Ouidah.

La date n’a rien d’anodin. Elle correspond exactement au dixième anniversaire de son investiture à la tête du Bénin. Dix années de pouvoir résumées en quelques phrases, sans emphase excessive, mais avec une volonté claire de transmission.

Dans cette prise de parole, le chef de l’État a laissé transparaître un mélange de bilan assumé, de fierté contenue et d’acceptation du temps politique. Sans annoncer formellement l’avenir, il a posé les mots que l’on prononce rarement dans l’exercice du pouvoir, ceux qui évoquent la fin d’un cycle et la responsabilité de passer le relais.

Au-delà de l’événement culturel et de la ferveur populaire, le message a résonné comme un rappel. Le pouvoir n’est pas une propriété, mais une mission limitée dans le temps. Et à travers cette déclaration, Patrice Talon a inscrit son discours dans une logique d’héritage plus que de continuité personnelle.