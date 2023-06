« On est tous obligé de nous mettre au travail », Aké Natondé salue Tinubu pour sa décision sur le carburant

- Publicité-

Le député Aké Natondé remercie le président nigérian Bola Tinubu pour sa décision salutaire de supprimer la subvention de l’Etat sur le carburant. Il l’a exprimé le Mercredi 14 Juin lors de la plénière de l’Assemblée nationale.

Le carburant nigérian ne sera plus subventionné. Le nouveau président du Nigéria a tenu sa promesse de campagne. Dans son discours d’investiture le 29 Mai dernier, il a annoncé la suppression des subventions de l’Etat fédéral. Conséquence, le prix de l’essence a flambé aussi bien dans le pays que dans les pays voisins qui bénéficiaient de cette subvention à travers la contrebande.

Dans son intervention au cours des débats d’orientation budgétaire du mercredi 14 Juin, le président du groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau, Aké Natondé a donné son appréciation de la décision du président Bola Tinubu. « …C’est parce que la pauvreté était là depuis que des activités comme la commercialisation de pétrole de contrebande prospère dans notre pays« , a-t-il dit visiblement satisfait de la décision du président Bola Tinubu.

- Publicité-

Pour le parlementaire, la suppression de la subvention de l’Etat nigérian sur le carburant est un coup de pouce du géant de l’Est pour nous réveiller et nous mettre face à nos responsabilités. « On est tous obligés de nous mettre maintenant réellement au travail au lieu de se livrer à de la contrebande« , a laissé entendre l’élu de la vingt-quatrième circonscription électorale.

Cette décision venue du Nigéria a pour le parlementaire une explication. Elle est selon lui juste un appel aux béninois pour qu’ils apprennent à travailler et à vivre de leur travail et non de la subvention du pays d’à côté.