« On a voulu m’empoisonner … « , Diana Bouli clarifie son retrait des réseaux sociaux

La tiktokeuse camerounaise Diana Bouli a révélé avoir été victime d’empoisonnement il y a quelques jours. C’est ce qui justifierait d’après elle, sa décision de quitter les réseaux sociaux pour préserver sa vie.

Alors que les internautes lient son retrait des réseaux sociaux à sa rupture avec KS Bloom, l’influenceuse Diana Bouli a expliqué avoir pris cette décision suite à une tentative d’empoisonnement dont elle aurait été victime. Dans son direct, la jeune femme a indiqué qu’elle vit une dépression.

“Je sors d’une rupture brutale !! (…) j’ai lu que je suis enfant hamburger de Dieu, je suis l’aîné de 7(…), la déception n’est pas un truc avec lequel il faut rigoler. Il faut être fort aux tripes. Si t’es pas fort tu peux te faire du mal . Je me faisais déjà des vidéos à moi même, pour me consoler moi même ! J’ai compris que plus j’ai de l’influence, plus je reçois de la haine« , a expliqué Diana Bouli, tiktokeuse camerounaise.

» On a voulu m’empoisonner »

Selon elle, l’événement qui l’a le plus marqué est sa tentative d’empoisonnement. « Normalement en ce moment là, je devais quitter les réseaux ! En fait c’est le jour où on a voulu m’empoisonner!!! Je me suis dis, ehhh parce que quelqu’un ne m’aime pas, je vais crever! Donc il y a quelqu’un qui était prêt à m’ôter la vie pour sa jalousie. À un moment ça m’a dégoûté ! J’ai eu peur, j’ai eu très peur« , affirme Diana.

La tiktokeuse dénonce s’être retrouvée dans un monde de requins. « Un monde où pour des abonnés, des Likes y a des fans capables de t’ôter la vie !!! Ce n’est pas Parce que je suis au devant de la scène que je dois marcher avec tout le monde, je me protège ! je ne suis pas obligée d’être l’amie de tout le monde ou de lécher les bottes, pour montrer aux gens que je mérite ma place dans le showbizz. Et je ne vais jamais le faire! Je ne peux pas sucer quelqu’un pour prouver mon métier”, a-t-elle ajouté.

Avant cette sortie, la tiktokeuse avait annoncé avoir fait une allergie qui a failli lui ôter la vie. « J’ai fait des examens, on m’a dit que mon cœur bat trop vite, c’est ça qui m’a fait peur. J’ai cru que j’allais crever, j’ai malheureusement encore fait une allergie mais cette fois ci, ça me fatigue le corps, je ne sais pas ce que j’ai mangé« , disait-elle dans une vidéo sur tiktok.