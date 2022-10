« On a grandi ensemble… », Yodé et Siro révèlent le secret de leur « union sacrée »

Souvent cité comme modèle pour avoir résisté et duré dans le temps, le célèbre duo Zouglou Yodé et Siro qui compte aujourd’hui plus de 25 ans de carrière, a dévoilé les secrets de son union.

Figure emblématique de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier, le groupe Yodé et Siro créé en 1996 a très vite réussi à séduire les Ivoiriens grâce à leur manière de dénoncer les faits de société. Avec le temps, le duo a gravi peu à peu les échelons de la notoriété et occupe aujourd’hui une place de choix dans le classement des artistes de ce registre musical.

Invité récemment pour une interview avec le média First Mag, le légendaire duo a profité pour s’exprimer sur certains sujets qui font souvent objet de débat dans le showbiz ivoirien. Entre autre, le groupe s’est exprimé sur la guerre de leadership qui prévaut dans le zouglou, avant de donner leur impression sur le showbiz ivoirien.

« On ne se considère pas comme les Leaders du Zouglou,c’est les gens qui nous considèrent ainsi. Nous, ce que nous faisons, c’est du Zouglou, qui est une musique modeste donc on préfère rester modestes« , a déclaré Yodé.

Après 25 ans de carrière, le groupe affirme avoir gardé beaucoup de souvenirs. « Ce que nous retenons c’est qu’il y a de belles personnes autour de nous et dans ce milieu comme les journalistes par exemple qui en 25 ans, ont continué et continuent d’écrire sur nous nous ,ça ,c’est que du bonheur car il y a des groupe qui n’ont pas pu faire 25 ans de carrière donc nous retenons que des choses positives« , a ensuite ajouté Yodé.

Interrogé ensuite sur le secret de leur union pendant plus de 25 années, le duo n’a pas fait dans la dentelle. « Ce que vous devez retenir de Yodé et Siro, c’est que nous sommes des amis, on a grandi ensemble depuis tout petit ,c’est le respect qui fait que nous sommes restés ensemble jusqu’à ce jour« , a révélé le duo.