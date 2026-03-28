Omah Lay évoque un retour vers le christianisme

Changement de cap pour Omah Lay. L’artiste nigérian semble amorcer un nouveau tournant spirituel après plusieurs années de questionnements. Originaire de l’État de Rivers, le chanteur avait, par le passé, laissé entendre une proximité avec l’islam, suscitant de nombreuses réactions autour de son cheminement religieux. Mais un message récent, publié sur Snapchat, relance le débat.

Dans cette sortie, l’artiste évoque un retour vers la Bible, suggérant un rapprochement avec le christianisme : « Je reviens à la Bible. J’ai aimé lire le Coran, mais je me sens plus proche de ceci. » Une déclaration qui témoigne d’une réflexion personnelle et intime, loin des projecteurs habituels. Sans annonce formelle de conversion, Omah Lay semble surtout partager une quête spirituelle en évolution, marquée par ses lectures et ses convictions du moment.