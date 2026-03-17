Olivier Giroud embauché par M6

Olivier Giroud pourrait avoir une présence médiatique lors de la prochaine Coupe du monde de football, prévue du 11 juin au 18 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique . Retraité de l’équipe de France depuis juillet 2024 et actuellement joueur du LOSC , l’attaquant de 39 ans, auteur de 57 buts sous le maillot tricolore, a confié sur RMC qu’il envisagerait de commenter « quelques matches de groupe » pour la chaîne M6 , qui diffusera en clair 54 rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus.

La Coupe du monde 2026 rassemblera 48 sélections pour sa 23e édition. L’équipe de France, toujours dirigée par Didier Deschamps depuis 2012, se prépare à défendre ses chances outre-Atlantique sans la présence de Giroud dans l’effectif, l’ancien international ayant mis un terme à sa carrière internationale en juillet 2024. Depuis, le natif de Chambéry poursuit sa carrière en club et maintient une forte visibilité médiatique autour de son parcours sportif.

Interrogé dans l’émission After Foot diffusée dimanche 15 mars sur RMC, Olivier Giroud a rappelé sa volonté de rester actif tant que son corps le lui permettra et que les conditions seront réunies. « Tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter », a-t-il déclaré, ajoutant que sa poursuite en tant que joueur dépendrait des besoins du club et de la confiance générale autour d’un projet sportif.

Intervention possible sur M6 et modalités évoquées

Lors du même entretien, Giroud a évoqué la possibilité d’endosser un rôle de commentateur lors de la Coupe du monde. « On verra, il se peut que je fasse quelques matches de groupe… Cela dépendra aussi de si je continue ou pas », a-t-il précisé, mettant en lien sa disponibilité sportive et ses projets médiatiques. L’option d’une programmation partagée entre activité de joueur et interventions à l’antenne reste conditionnée par l’évolution de sa situation professionnelle.

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La proposition de M6 de diffuser en clair 54 rencontres a ouvert des pistes pour l’association d’anciens joueurs aux équipes de commentaires. Selon le site sports.fr, la chaîne envisagerait notamment d’associer Olivier Giroud au commentateur Xavier Domergue pour certaines rencontres. Aucune confirmation officielle de la chaîne n’a été fournie dans les éléments transmis, et la participation effective de Giroud dépendra des accords qui seront conclus entre les différentes parties.