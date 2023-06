« Olivier Boko peut réussir le pari de 2026 », les 04 conditions selon Michel Alokpo

A plus de deux ans des élections présidentielles de 2026, plusieurs organisations de jeunes et de confessions religieuses suscitent la candidature de Olivier Boko, l’alter égo de l’actuel président de la République. Dans un entretien accordé à un média de la place, le pasteur Michel Alokpo évalue la chance de l’homme d’affaire et énumère quatre conditions qui pourront l’aider à tenir le pari.

Le président Patrice Talon pourra-t-il désigner comme dauphin l’homme d’affaire Olivier Boko pour les élections présidentielles de 2026 ? La question est persistante dans l’opinion depuis qu’un déferlement de suscitation de candidature inonde l’espace médiatique.

Interrogé sur la question dans un entretien qu’il a accordé à un média de la place, le pasteur Michel Alokpo a analysé les possibilités pour que l’ami de longue date soit le dauphin désigné en 2026. Pour l’homme de Dieu, que Olivier Boko soit le candidat de Patrice Talon en 2026, n’est pas un problème. « Cela dépend de ce qu’ils se sont dits lorsqu’ils étaient en exil…« , analyse Michel Alokpo.

Le secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses admet qu’en politique, les données peuvent changer et qu’une promesse faite en exil peut connaitre d’évolution; cependant, il estime que l’homme d’affaire Olivier Boko a plus de chance d’être le candidat désigné que quiconque du fait de la complicité qui existe entre les deux hommes et que Patrice Talon exprime en affirmant que « Olivier Boko m’a vu nu ».

Les 4 conditions qui peuvent être favorables à Olivier Boko

Selon le pasteur Michel Alokpo; le plus important dans cette candidature, n’est pas la volonté de la personne concernée (Olivier Boko) encore moins l’opinion nationale mais de la faisabilité de sa candidature. A croire le pasteur, « il va falloir convaincre ceux qui sont contre cette candidature au sein de la mouvance, sinon le combat sera rude car il aura beaucoup de défection au profit d’autres candidats”.

« Bien qu’il est mon gars, il n’est pas encore mon candidat car il a beaucoup aidé les Églises dans leur croissance. Si un footballeur a réussi à se faire élire Président en Serra Leone, un homme d’affaire au Nigeria, Olivier Boko peut réussir le pari”.

Pour réussir ce pari, l’homme de Dieu estime que l’homme d’affaire doit se projeter à corriger certaines insuffisances observer dans la gouvernance Talon. Michel Alokpo indique quatre manivelles que l’homme de confiance de Patrice Talon peut manœuvrer pour sortir les mains hautes de la compétition de 2026. Il s’agit de :

réduire les taxes,

arrêter la chasse aux sorcières,

libérer les détenus politiques, décider du retour des exilés politiques,

faire un clin d’œil aux confessions religieuses tout en plaidant pour des élections libres, transparences et inclusives.

Par ailleurs, le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses invite Olivier Boko à commencer par opiner sur l’actualité politique; à s’impliquer dans des activités politiques et à plaider pour la révision de la loi électorale qui va favoriser la participation de tous comme en 2016.