Olivia Yace : la Miss CI 2021 dans le rang des 700 personnalités les plus influentes d’Afrique

Comme à son actif, le magazine sud-africain Tropics Magazine a dévoilé sa liste des 700 personnalités africaines les plus influentes en 2022. Et bim, dans le lot se retrouvent des noms africains comme Yvidero, Olivia Yacé, Gohou Michel, Prissy la « degameuse ».

Il y a quelques jours, le magazine sud-africain, Tropics Magazine a son classement annuel des 700 personnes les plus influentes de l’Afrique au grand public. Et la grande surprise à laquelle s’attendait le moins tout le monde est l’apparition de certaines figures ivoiriennes telles que la web humoriste Yvidero, la Miss Côte d’Ivoire 2021 et Olivia Yace.

En effet, le classement est fait en fonction des impacts positifs en 2022 de ces personnalités. La Miss CI 2021, Olivia Yacé, est apparue dans le classement, devenant ainsi, pour sa part, la toute première Miss à figurer dans ce classement réservé aux personnalités de la trempe des Drogba, Eto’o, le Roi du Maroc et bien d’autres.

C’est donc une fierté pour la Côte d’Ivoire, qui en plus d’Olivia Yacé et Yvidero retrouve les couleurs de son drapeau dans ce privilégié classement avec d’autres figures comme : le célèbre acteur Gohou Michel, Marie-José Talou, et la web humoriste Prissy la degameuse…