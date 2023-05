OL: Jean-Michel Aulas sort du silence après son départ

-Publicité-

En réponse à un post sur Twitter, Jean Michel Aulas est enfin sorti du silence, après l’annonce de son départ de la présidence de l’OL. Le dirigeant français réaffirme son engagement à développer le football féminin.

«Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe« , a écrit Lyon lundi dernier pour annoncer le départ de son président légendaire.

Silencieux depuis que la nouvelle est sortie, l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais s’est enfin exprimé, en répondant sur Twitter à un post de l’OL dans lequel Wendie Renard exprimait un message de remerciement envers son ancien boss.

«Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble, j’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition… Merci allez l’OL», a simplement commenté celui qui a notamment permis à Lyon de remporter notamment 7 Ligue 1 chez les hommes et 8 Ligue des champions chez les femmes.

Merci beaucoup Wendie nous avons déjà gagné 34 trophées 🏆 ensemble , j’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL , et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition … Merci allez l’OL ❤️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 12, 2023

