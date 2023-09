Officiel: Salvatore Sirigu de retour en Ligue 1

-Publicité-

Ancien gardien de but du PSG, Salvatore Sirigu retrouve la Ligue 1. L’ancien international italien s’est engagé libre pour une saison avec Nice.

Annoncé depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Salvatore Sirigu est un joueur de l’OGC Nice. L’ancien international italien s’est engagé libre pour une saison avec les Aiglons. L’officialisation a été faite ce lundi par le club niçois dans un post sur ses canaux officiels.

« l’OGC Nice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu. Depuis deux semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro deux pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka et Teddy Boulhendi dans leur progression », a indiqué François Ghisolfi, le directeur sportif niçois, au sein du communiqué du club azuréen.

Libre de tout contrat depuis sa courte aventure sous le maillot de la Fiorentina et sa blessure au tendon d’Achille, Salvatore Sirigu retrouve donc la Ligue 1 six ans après son départ du PSG. IL occupera le poste de doublure, derrière le jeune Marcin Bulka (23 ans), afin d’apporter son expérience.

