Officiel: Nicolas Nkoulou rebondit en Turquie

Libre depuis son départ du club grec de l’Aris Salonique la saison passée, Nicolas Nkoulou va rebondir en Turquie. L’ancien défenseur de l’OM s’est engagé pour un an avec Gaziantep.

Nouveau coup dur pour Nicolas Nkoulou. Le défenseur camerounais va poursuivre sa carrière en Turquie. Le joueur de 33 ans s’est engagé pour une saison avec le club turc de Gaziantep, soit jusqu’en 2024. L’officialisation a été faite par les pensionnaires de la Super Lig turque dans un post sur leurs réseaux sociaux. « Notre nouveau joueur Nicolas N’Koulou a signé son contrat officiel qui le liera à notre club avec la participation de notre président Memik Yılmaz« , annonce le club turc.

À 33 ans, le Camerounais s’engage donc avec le septième club de sa carrière après Monaco, l’OM, l’OL, Torino, Watford et l’Aris Salonique. En Turquie, le natif de Yaoundé s’ajoutera à la colonie de joueurs africains formée par le Sénégalais Papy Djilobodji, Naoufel Khacef de l’Algérie, Janio Bikel (Bénin), et enfin Max-Alain Gradel de la Côte d’Ivoire.

À présent, il incombe à Nkoulou d’apporter son expérience et son talent à sa nouvelle formation, en difficulté dans le championnat turc (0 point, 4 matches, 4 défaites). Et pourquoi pas offrir aux fans l’opportunité de voir évoluer l’une des figures les plus marquantes du football africain et européen.

