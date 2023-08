Officiel: Manchester City s’offre Jérémy Doku, le remplaçant de Mahrez

-Publicité-

Après le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite cet été, Manchester City a ciblé le jeune ailier belge Jérémy Doku pour le remplacer. Après plusieurs semaines de négociation, les Mancuniens ont touché au but ce jeudi.

Dans un communiqué publié sur leur site officiel, les Citizens ont annoncé la venue du Diable Rouge en provenance du Stade Rennais, club de Ligue 1 française. « Manchester City est ravi de confirmer la signature de Jeremy Doku en provenance du Stade Rennais pour un contrat de cinq ans. L’ailier belge de 21 ans devient notre troisième recrue du mercato estival, suivant les traces du duo croate Mateo Kovacic et Josko Gvardiol qui ont rejoint le club plus tôt cet été« , a écrit le champion d’Angleterre en titre. Le transfert est estimé entre 60 et 65 M€ (+ 20% à la revente), selon Footmercato.

Avec un total de 12 buts et 10 passes décisives en 92 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur autrefois affilié à Anderlecht s’apprête désormais à continuer son développement dans la région nord-ouest de l’Angleterre. Sous la direction de Pep Guardiola, il sera confronté à d’importants défis. Ceci est d’autant plus vrai en considérant l’abondance de talents au sein de l’équipe des Citizens, notamment dans le secteur offensif.

Dans le communiqué du club, la nouvelle recrue de Manchester City a déclaré ses premiers mots. Il a notamment exprimé sa joie de rejoindre un club aussi prestigieux que les Skyblues. Il veut aussi continuer à apprendre. «C’est un grand jour pour moi, à la fois personnellement et professionnellement. Manchester City est la meilleure équipe du football mondial, donc les rejoindre est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille», a tout d’abord lancé Doku.

Il ajoute: «Je suis un jeune joueur qui a tellement d’apprentissage et d’amélioration à faire. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de travail, fera de moi un bien meilleur joueur. J’en suis convaincu. Regarder City la saison dernière était incroyable. Gagner le triplé est la chose la plus difficile dans le football et ils l’ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est excitant de se joindre à cette équipe. J’ai hâte de commencer. J’espère pouvoir rendre les fans heureux».

Articles similaires