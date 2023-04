Officiel: Manchester City lance un projet à 341 M€

Manchester City a officiellement annoncé, via un communiqué (ci-dessous) sur son site internet, avoir demandé un permis de construire à la mairie de Manchester en vue d’entamer un projet d’agrandissement de son stade. Les travaux nécessaires à cette expansion sont évalués à environ 340 millions d’euros.

Manchester City annonce aujourd’hui qu’il a déposé une demande de permis de construire auprès du conseil municipal de Manchester pour le développement d’une expérience de premier ordre pour les supporters et d’une destination de divertissement et de loisirs tout au long de l’année à l’Etihad Stadium. Les propositions comprennent plusieurs installations connectées par tous les temps, entièrement intégrées au stade, centrées autour d’une tribune nord élargie avec un seul et unique gradin supérieur au-dessus du gradin inférieur existant, portant la capacité à plus de 60 000 places. Au-dessus du gradin supérieur, un sky bar avec vue sur le terrain a été introduit, ainsi qu’une promenade sur le toit du stade. Conformément aux plans initiaux du club, une zone couverte pour les supporters, City Square, pouvant accueillir 3 000 personnes, avec une grande variété de points de vente de nourriture et de boissons, une nouvelle boutique du club, un musée et un hôtel de 400 lits sont également proposés. Un modeste espace de travail destiné aux jeunes entreprises et aux organisations de taille moyenne désireuses de s’installer et de collaborer avec le club, le City Football Group et les partenaires de l’Etihad Campus figure également dans le dossier de planification. Vu de Joe Mercer Way, l’hôtel et les points de vente de nourriture et de boissons sont situés sur le flanc gauche du projet, tandis que toutes les autres installations se trouvent sur le flanc droit. Des écrans LED d’une hauteur d’environ quatre étages seront également installés à l’extrémité de chaque flanc. Les propositions du club représentent un investissement de plus de 300 millions de livres sterling dans l’est de Manchester, grâce à un projet de construction majeur dont l’achèvement prendrait jusqu’à trois ans et qui offrirait 2 600 emplois destinés en priorité aux habitants du Grand Manchester.