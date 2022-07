Officiel: le PSG se sépare de Mauricio Pochettino

Sans surprise, le PSG a annoncé ce mardi le départ de Mauricio Pochettino, seulement un an et demi après son arrivée sur le banc du club parisien. Son successeur Christophe Galtier devrait être officialisé dans les prochaines heures.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Moins de deux ans après son arrivée, Mauricio Pochettino quitte déjà le banc du PSG. Le club français a officialisé le départ de son désormais ex entraîneur ce mardi.

«Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. L’entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues.

Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir», précise le communiqué publié par le champion de France en titre.

Galtier bientôt nommé

Le passage de l’entraîneur argentin a la tête du PSG , aura peu concluant. Recruté à l’hiver 2021 pour permettre au club français de gagner enfin la Ligue des Champions, Pochettino s’est contenté des trophées nationaux comme tous ses prédécesseurs. Pire, la saison dernière sous sa direction, le club n’a remporté qu’un seul trophée: le championnat de France. L’équipe a d’ailleurs échoué en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

La succession de l’argentin était déjà assurée depuis plusieurs semaines par le PSG. En effet, Luis Campos et Nasser-Al-Khelaïfi ont décidé de miser sur Christophe Galtier pour prendre la main sur ce groupe rouge et bleu. À l’ancien coach de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice de trouver le moyen de redynamiser un groupe, qui a souvent été plombé par sa mentalité et les egos de ses stars ces dernières années.