Officiel: le football béninois désormais diffusé à l’échelle mondiale

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Fédération béninoise de football a annoncé que les championnats du Bénin, notamment la Ligue Pro et la Super Ligue Pro, seront désormais diffusés en direct sur FIFA+, à l’échelle mondiale.

Les amoureux du football béninois ont désormais un canal pour suivre les prouesses des joueurs du pays de Patrice Talon. En effet, la Fédération béninoise de football et la FIFA ont entamé un partenariat, qui permettra la diffusion des matchs des différents championnats du pays sur l’application de l’instance mondiale, dénommée FIFA+.

“La Fédération Béninoise de Football et FIFA+, nouveau lieu de rencontre numérique des supporters de football du monde entier, sont entrées en partenariat ce jour pour diffuser le football du Bénin à l’échelle mondiale. Cherchant sans relâche à offrir aux amateurs de football du monde entier des manières novatrices d’interagir avec les autres membres de la planète foot, FIFA+ diffuse gratuitement et en direct des matches joués aux quatre coins du monde. Ce sera dorénavant le cas des matches de la Ligue Pro, Super Ligue Pro et accessoirement Ligue Pro Suite du Championnat national de football du Bénin”, peut-on lire dans le communiqué de la FBF.

FIFA + est “déclinée en dix langues” et “est disponible sur internet, grâce à une application mobile et sur certains appareils connectés”. La plateforme est notamment gratuite et donnera accès à plus 40 000 matchs en direct, dont les championnats du Bénin donc. FIFA + va débuter la diffusion des différents matches fin décembre 2022, comme précisé dans le communiqué de la FBF.

Mathurin De Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a montré toute sa satisfaction quand à cette nouveauté tout en encensant le président de la FIFA, Gianni Infantino: « Ce partenariat entre la FBF et la FIFA vient confirmer la volonté du Bénin à se faire révéler au monde entier. Avec FIFA+, le public mondial découvrira les merveilles du football et les investissements du Bénin dans le football à travers la magie de la plateforme FIFA+. Cette possibilité que la FIFA offre aux fans du ballon rond dans le monde est un don de génie de Gianni Infantino que nous saluons avec déférence. FIFA+ offre un lendemain meilleur aux acteurs du football.

De son côté, Charlotte Burr, Directrice Stratégie & Digital à la FIFA, a déclaré: “Pour la première fois, nos associations membres peuvent atteindre un public réellement mondial et entretenir une relation directe avec lui au quotidien. Nous sommes fiers de travailler avec la Fédération Béninoise de Football et avons hâte de pouvoir encore plus activement contribuer au développement du football au Bénin et en Afrique de l’Ouest”. Une grande nouveauté qui va contribuer à promouvoir davantage le football béninois.