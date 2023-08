Officiel: Karl Toko-Ekambi quitte l’OL pour l’Arabie Saoudite

-Publicité-

C’est désormais officiel, et cela aura demandé un certain temps. Après une période difficile ces derniers mois en relation avec les fans de l’OL, Karl Toko-Ekambi quitte finalement la scène française pour s’engager en Arabie saoudite avec le club d’Abha.

Le joueur de football originaire du Cameroun a apposé sa signature sur un contrat qui l’engage envers son nouveau club jusqu’en 2025. Une coïncidence voit son chemin recroiser celui de François Kamano, un ancien membre de la Ligue 1, qui avait rejoint le club seulement quelques jours auparavant.

🎥| إيكامــبي أبهــاوي 💙❤️ pic.twitter.com/Gbj5h7auQF — نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 24, 2023

Arrivant à Lyon en janvier 2020 en tant que prêté en provenance de Villarreal et devenu transfert permanent six mois plus tard à travers un paiement de 11,5 millions d’euros, l’attaquant camerounais a traversé une période difficile ces derniers mois. Malgré un départ encourageant et des phases positives répétées avec Lyon, Karl Toko-Ekambi a vu sa relation avec les supporters lyonnais se détériorer lors du Final 8 de la Ligue des champions. L’OL avait atteint les demi-finales après avoir éliminé la Juventus et Manchester City. Face au Bayern, le Camerounais avait laissé échapper de nombreuses occasions, suscitant de vives critiques sur les plateformes sociales.

- Publicité-

Sa plus récente participation en compétition officielle sous les couleurs lyonnaises date du 14 janvier dernier contre Strasbourg. Lors de ce match, il avait été remplacé à la 58e minute sous les huées du Groupama Stadium, agrémentées de quelques gestes obscènes. Pris de colère, il avait exprimé sa frustration en vandalisant une poubelle au moment de regagner les vestiaires. À présent, il s’apprête à relancer sa carrière dans la Saudi Pro League. Son nouveau club est 10e du championnat saoudien.

Articles similaires