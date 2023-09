Officiel: Julian Nagelsmann, nouveau sélectionneur de l’Allemagne

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, la Fédération allemande de football a annoncé l'arrivée de Julian Nagelsman sur le banc de la Nationalmannschaft, en remplacement d'Hansi Flick, licencié le 10 septembre dernier.

Annoncé par la presse locale il y a quelques jours, c’est désormais officiel. Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur national de l’Allemagne. L’ancien entraineur du Bayern Munich prend les rênes de la Nationalmannschaft en remplacement d’Hansi Flick, limogé le 10 septembre dernier. L’annonce de sa nomination a été faite ce vendredi par la Fédération allemande dans un communiqué sur son site.

« Julian Nagelsmann dirigera l’ équipe nationale masculine senior en tant qu’entraîneur national aux Championnats d’Europe en Allemagne l’année prochaine. L’entraîneur de football de 36 ans a signé aujourd’hui un contrat jusqu’au 31 juillet 2024 sur le campus de la DFB à Francfort-sur-le-Main. Auparavant, le conseil de surveillance et l’assemblée des actionnaires de DFB GmbH & Co. KG avaient accepté la proposition du président de la DFB. Bernd Neuendorf et le directeur sportif Rudi Völler ont voté à l’unanimité pour nommer Nagelsmann comme douzième entraîneur national de l’histoire de la Fédération allemande de football », lit-on dans le communiqué.

Un gros défi pour Julian Nagelsmann

À 36 ans, Julian Nagelsmann aura la lourde responsabilité de redresser une équipe nationale allemande en pleine crise. Cela fait suite au licenciement de Hansi Flick de son poste de sélectionneur il y a une semaine, une première dans l’histoire de la Nationalmannschaft, consécutivement à une série de résultats décevants, dont une défaite contre le Japon (4-1).

L’Allemagne accueillera le Championnat d’Europe l’été prochain, avec un match d’ouverture prévu le 14 juin à l’Allianz Arena de Munich et une finale à Berlin le 14 juillet. La mission de Nagelsmann sera de redonner confiance à l’équipe allemande et de tenter de remporter l’Euro à domicile.

Julian Nagelsmann avait rejoint le Bayern Munich à l’été 2021 pour succéder à Hansi Flick en tant qu’entraîneur, mais il avait été écarté par la direction du club en mars 2023, alors qu’il était encore engagé dans trois compétitions différentes (championnat , coupe et Ligue des champions). Sous sa direction, le Bayern avait remporté le championnat d’Allemagne lors de la saison 2021/22, mais avait été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par Villarreal.

Sur le site de la DFB, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne a exprimé son enthousiasme pour le défi qui l’attend : « C’est un immense plaisir de relever ce défi, qui consiste à mener une équipe nationale performante dans son propre pays hôte. Nous travaillerons en tant qu’équipe soudée pour atteindre cet objectif commun. »

