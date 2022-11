Officiel! Johnny Depp fait son grand retour dans « Pirates des Caraïbes »

Le célèbre acteur, Johnny Depp revient dans la franchise Pirates des Caraïbes et reprendra son rôle de fanfaron favori, Jack Sparrow, cinq ans après son dernier film.

Bonne nouvelle pour les fans de Johnny Depp. Licencié par la franchise Disney en 2018 après que les patrons ont déclaré qu’ils souhaitent apporter une « nouvelle énergie » à la série, Johnny Depp a finalement fait son grand retour pour le bonheur des téléspectateurs. On aura droit à de nouvelles aventures de Jack Sparrow dans les prochains jours.

En effet, les dirigeants de la franchise ont décidé de faire revenir le fameux acteur pour un sixième film et une série dérivée de Disney Plus dans le cadre d’un contrat de 300 millions de dollars. Ce retour de l’acteur intervient quelques mois après qu’il ait remporté sa bataille juridique à succès contre son ex-femme Amber Heard, 36 ans, en juin.

Depp devrait avoir un test de tournage au Royaume-Uni en février selon une nouvelle feuille d’appel de la production, et le titre provisoire du film serait « A Day At The Sea ». « Johnny est sur le point de revenir en tant que capitaine Jack Sparrow et devrait commencer le tournage début février dans un endroit top secret au Royaume-Uni. Tout en est à ses débuts et il n’y a toujours pas de réalisateur attaché au projet, qui s’appelle A Day At The Sea« , a déclaré une source à nos confères de Sun.

Bruce Hendricks, qui a travaillé sur les trois premiers films, a été nommé producteur exécutif du nouveau projet, mais d’autres détails ont été gardés secrets. « L’ensemble du projet est entouré de secret et Disney veut tout garder secret du mieux qu’il peut« , a ajouté la même source.

On a également appris que Disney souhaite que l’acteur reprenne son rôle emblématique non seulement dans le sixième film, mais également dans une série dérivée explorant la trame de fond du personnage.