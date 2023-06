Officiel: Eden Hazard quitte le Real Madrid

Dans un communiqué publié ce samedi soir, le Real Madrid a annoncé le départ d’Eden Hazard en fin de saison. Les deux parties ont convenu d’une rupture de contrat d’un commun accord.

«Le Real Madrid C. F. et Eden Hazard sont parvenus à un accord selon lequel le joueur quittera le club à partir du 30 juin 2023. Le Real Madrid souhaite exprimer son affection à Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape», a écrit le club madrilène dans un communiqué pour annoncer la nouvelle

Recruté contre un chèque de 160 millions d’euros bonus compris en provenance de Chelsea, l’attaquant belge était à l’apogée de sa carrière et était annoncé pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus. Mais, touché par des blessures à répétition et englué dans des polémiques sur son poids, Eden Hazard n’aura jamais réussi à s’imposer dans l’effectif madrilène. Le belge est même considéré comme un énorme flop.

Durant son parcours avec la Casa Blanca, l’ailier de 32 ans a raté pas moins de 77 matches et n’a défendu le maillot merengue qu’à 76 reprises toutes compétitions confondues. Ce départ pourrait également marquer un tournant pour l’ancien Diable Rouge. En effet, selon les informations de The Athletics, confirmées par Footmercato, l’ancien attaquant de Chelsea et du LOSC penserait à mettre un terme à sa carrière professionnelle. Pourtant, il est courtisé par des clubs de la MLS et de l’Arabie Saoudite.

Pour rappel, le Real Madrid avait déjà annoncé, plus tôt dans la journée, le départ de Marco Asensio et Mariano Diaz. L’opération dégraissage a donc débuté chez les Merengues.

