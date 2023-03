Officiel: Crystal Palace a trouvé le remplaçant de Patrick Viera

Quelques jours après avoir limogé Patrick Vieira, Crystal Palace a officialisé ce mardi l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Roy Hodgson, qui connaît bien le club.

«Le club de Crystal Palace peut confirmer que Patrick Vieira a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première. Trois membres du staff de Patrick – Osian Roberts, Kristian Wilson et Saïd Aïgoun – ont également quitté le club. Patrick a tout donné à Crystal Palace, et nous le remercions tous, lui et son équipe, pour leur service», a annoncé vendredi dernier le club de Premier League. L’écurie anglaise n’a d’ailleurs pas tardé à trouver un remplaçant à son technicien français.

Dans un communiqué publié ce mardi, Crystal Palace a annoncé que Roy Hodgson est le nouvel entraîneur du club. « Roy Hodgson a été nommé manager du Crystal Palace FC jusqu’à la fin de la saison, avec Paddy McCarthy en tant que directeur adjoint et Ray Lewington revenant en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Dean Kiely conservera son poste d’entraîneur des gardiens », précise le communiqué des Eagles pour l’occasion.

Le coach anglais n’est pas étranger à Palace, car il y a déjà été entraîneur de septembre 2017 à mai 2021. Après la fin de son mandat dans la banlieue londonienne, il avait pris sa retraite d’entraîneur. Toutefois, il a été rappelé à la rescousse par Watford en janvier 2022, mais n’a malheureusement pas réussi à éviter la relégation de l’équipe en Championship à la fin de la saison dernière. Pour sa nouvelle aventure à Crystal Palace, il devra relancer un club qui n’a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de l’année 2023.