Officiel: Chelsea s’offre sa « dernière recrue estivale »

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce jeudi, Chelsea a annoncé l’arrivée de la pépite brésilienne, Deivid Washington. Le jeune attaquant de 18 ans est la dernière recrue estivale des Blues, comme expliqué dans la publication du club anglais.

“Chelsea a finalisé la signature de Deivid Washington du club brésilien de Santos. L’attaquant adolescent a signé un contrat de sept ans, avec option d’un an supplémentaire, après une saison exceptionnelle en Amérique du Sud et suit Angelo Gabriel en provenance de Santos. Washington peut jouer n’importe où de l’autre côté de la ligne dans le dernier tiers, mais opère principalement comme attaquant. Il a scellé son transfert plus tôt dans la journée et le Brésilien devient notre dernière recrue estivale.”, peut-on lire dans le communiqué du club londonien.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

Deivid Washingtoni arrive à Chelsea contre un chèque de 20 millions d’euros bonus compris, selon les informations rapportées par Footmercato. Il s’agit là de la neuvième recrue estivale de la formation londonienne, la troisième venant du Brésil après Andrey Santos (19 ans) et Angelo Gabriel (18 ans).

- Publicité-

Deivid Washingtoni a entamé son parcours professionnel au sein du club de Gremio, avant de rejoindre Santos en 2016. C’est au sein des équipes de jeunes de Santos que sa notoriété a commencé à croître, grâce à ses performances impressionnantes en matière de buts, ce qui a conduit à son inclusion dans l’équipe première.

En avril, Washington a fait ses premiers pas sur le terrain avec Santos, lorsqu’il a été appelé en remplacement lors d’un match de la Copa do Brasil. Un mois plus tard, il a inscrit son tout premier but au cours d’une victoire 3-0 en Série A contre Bahia. Désormais, il va poursuivre sa progression à Chelsea.

Articles similaires