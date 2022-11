Officiel: Chelsea prolonge Trevoh Chalobah

Dans un communiqué posté sur son site officiel ce vendredi, Chelsea a annoncé la prolongation de son jeune défenseur Trevor Chalobah. Le footballeur anglais est désormais lié aux Blues jusqu’au moins en 2028.

Formé au club et révélé il y a quelques années, Trevor Chalobah a décidé de poursuivre son aventure à Chelsea. Le défenseur anglais a en effet prolongé son contrat avec les Blues jusqu’à au moins 2028. Une option pour étendre son bail jusqu’en 2029 a notamment été incluse dans les discussions entre les différentes parties. Le club a annoncé la nouvelle ce vendredi après-midi via un communiqué sur son site officiel.

“Le défenseur, qui a rejoint le club à l’âge de neuf ans et a gravi les échelons pour devenir un habitué de l’équipe senior, est désormais engagé avec les Blues jusqu’en juin 2028 au moins, avec une option de club jusqu’en 2029. Diplômé de Cobham qui a suivi son frère aîné Nathaniel pour devenir footballeur professionnel, Chalobah a fait 13 apparitions jusqu’à présent cette saison dans toutes les compétitions”, précise la publication du club anglais.

“Il a été impliqué dans des feuilles blanches consécutives de la Ligue des champions contre l’AC Milan à l’automne alors que nous nous remettions d’un début difficile en Europe pour terminer en tant que vainqueurs de groupe. Il a figuré principalement en tant que défenseur droit ou central dans un dos trois sous Graham Potter”, ajoute les Blues.

De son côté, Trevor Chalobah n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure avec son club formateur: «Je suis ravi de signer ce contrat. C’est un honneur à chaque fois que j’enfile le maillot. Je veux tout donner et tout faire pour ce club. Comme tout le monde le sait, je suis ici depuis mon plus jeune âge et continuer ici est le rêve de tous les enfants.

Chaque fois que j’en aurai l’occasion, je donnerai tout pour le club et je regarderai vers l’avenir. Je veux dire merci à Dieu pour cela, sans lui rien de tout cela ne serait possible. Et toujours croire. Merci aussi à ma famille et au club de m’avoir fait confiance. Je vais maintenant continuer à tout donner.”