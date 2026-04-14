Officiel: Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur national du Ghana

En vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Fédération ghanéenne de football a confié les rênes de la sélection à Carlos Queiroz. Un pari sur l’expérience pour redonner de l’élan au Ghana.

Le Ghana change de cap. À l’approche d’une échéance majeure, la Fédération ghanéenne de football a décidé de miser sur l’expérience en nommant Carlos Queiroz à la tête des Black Stars. Le technicien portugais hérite d’une sélection en manque de repères, après plusieurs mois compliqués et une série de résultats décevants. L’éviction d’Otto Addo est venue entériner la nécessité d’un nouveau souffle, alors que la préparation pour le Mondial 2026 stagnait.

Éliminé dès la phase de groupes lors de la dernière édition, le Ghana nourrit cette fois des ambitions plus élevées. Mais la dynamique récente, marquée par plusieurs revers en matches amicaux, a fragilisé la confiance autour de l’équipe. Dans ce contexte, la nomination de Carlos Queiroz apparaît comme une volonté claire de remettre de l’ordre et de la rigueur. Habitué aux grands rendez-vous internationaux, l’ancien sélectionneur de plusieurs nations devra rapidement imprimer sa patte.

Le chantier est d’ampleur : reconstruire un collectif compétitif, réinstaurer une discipline tactique et redonner de la sérénité à un groupe sous pression. Le tout dans un calendrier serré, à quelques mois seulement du coup d’envoi de la compétition. Le défi s’annonce d’autant plus relevé que le Ghana a hérité d’un groupe relevé. Opposés à l’Angleterre, à la Croatie et au Panama, les Black Stars devront rapidement trouver la bonne carburation. Leur entrée en lice est programmée face au Panama, avant un choc très attendu contre l’Angleterre, puis une dernière confrontation face à la Croatie. Plus que jamais, le Ghana joue gros. Et Carlos Queiroz incarne désormais l’espoir d’un renouveau.