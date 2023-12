Officiel: Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Qatar

Le Qatar a officialisé l’arrivée de Bartolomé Marquez Lopez sur le banc de sa sélection nationale de football, en remplacement du portugais Carlos Queiroz, viré moins d’un an après sa prise de fonction.

Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Qatar. Le technicien portugais quitte le banc des Al-Annabi. Arrivée cette année en remplacement de Felix Sanchez Bas, viré en février dernier après la Coupe du monde 2022 ratée des Qataris (trois défaites en trois matchs lors des phases de poules), l’entraineur laisse son poste moins d’un an après sa prise de fonction. Son licenciement a été officialisé ce mercredi via un communiqué de la Fédération de football du Qatar (QFA).

«La Fédération de football du Qatar a annoncé que le mandat de l’entraîneur portugais en tant qu’entraîneur principal de l’équipe nationale du Qatar a pris fin à l’amiable d’un commun accord entre les deux parties», s’est justifiée la QFA. Pour son remplacement, la sélection qatarie a fait confiance à l’espagnol Bartolomé Marquez Lopez. Surnommé Tintin, le technicien de 61 ans, passé par KAS Eupen et Saint-Trond, officiait jusqu’alors dans le club qatari d’Al-Wakrah.

Avec sa nouvelle casquette, Tintin Marquez va tenter de donner aux Qataris leur second titre en Coupe d’Asie après leur premier sacre en 2019. Hôtes du tournoi qui se déroulera du 12 janvier-10 février 2024, les Al-Annabi affronteront la Chine, le Tadjikistan et le Liban lors de la phase de groupes.