Officiel: Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Ghana

Carlos Queiroz a officiellement quitté ses fonctions de sélectionneur du Ghana après l’élimination des Black Stars en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Colombie (1-0). Le technicien portugais, arrivé pour un intérim de quatre mois, a dressé un bilan empreint de fierté et d’exigence, tout en appelant à poursuivre la structuration du football ghanéen.

Carlos Queiroz a officiellement mis fin à son court passage à la tête de la sélection ghanéenne après l’élimination des Black Stars en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Colombie (1-0). Arrivé dans le cadre d’un contrat de quatre mois spécialement dédié au tournoi, le technicien portugais n’a pas souhaité prolonger son aventure, refermant un intérim marqué par des résultats contrastés mais une dynamique jugée encourageante.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le sélectionneur de 70 ans a fait part de son émotion et de sa philosophie du haut niveau, estimant que le football « enseigne que l’on gagne ou que l’on apprend ». S’il exprime une forme de frustration liée à l’élimination, il dit également quitter son poste avec le sentiment du devoir partiellement accompli.

Queiroz a notamment souligné la nécessité de bâtir des bases solides pour l’avenir du football ghanéen, insistant sur l’importance de l’organisation, de la préparation et du développement des jeunes talents en dehors du terrain. Il a également remercié la Fédération ghanéenne pour la confiance accordée, ainsi que ses joueurs et son staff pour leur engagement tout au long de la compétition.

Malgré la déception de la sortie en phase à élimination directe, son passage aura permis au Ghana de retrouver une certaine stabilité et de franchir un cap sur la scène mondiale, avec une qualification en phase finale et des prestations globalement convaincantes. Queiroz quitte donc les Black Stars sur un bilan mitigé mais structurant, laissant derrière lui les bases d’un nouveau cycle pour une sélection en quête de constance au plus haut niveau.