Officiel: Badou Zaki, nouveau sélectionneur du Niger

La fédération nigérienne de football a officialisé jeudi l’arrivée du technicien marocain Badou Zaki sur le banc du Mena. L’ancien coach du Soudan s’est engagé pour deux ans avec les A du Niger.

C’est officiel. Badou Zaki est le nouveau sélectionneur du Niger. Sans club depuis son départ du Soudan, le technicien marocain a été porté à la tête du Mena pour les deux prochaines années. Ce dernier sera assisté par Ibrahim Zakariyaou qui assurait l’intérim depuis le départ de Jean-Michel Cavalli, le Français qui n’avait pas réussi à qualifier l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

« La Fenifoot a assigné au nouveau sélectionneur national comme objectif, la qualification du Mena A pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat. Il sera assisté par Zakariyaou Ibrahim désigné comme sélectionneur national adjoint« , a indiqué l’instance nigérienne dans un communiqué.

Outre ses responsabilités en tant que sélectionneur national, le coach marocain aura pour missions principales la restructuration et la revitalisation de la Direction Technique Nationale, la supervision et l’assistance technique des équipes nationales de catégories inférieures, ainsi que sa contribution à la mise en place et au fonctionnement technique de l’Académie d’élite nationale, précise la Fenifoot.

Pour rappel, le Niger dispute les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Mena est logé dans le groupe E, avec le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et l’Erythrée. Après deux journées, les Nigériens sont deuxièmes au classement avec trois points.

