Officiel: après Vinicius, le Real Madrid cadenasse Rodrygo

Le Real Madrid a officialisé ce jeudi, la prolongation de son ailier droit Rodrygo, qui est désormais lié aux Merengues jusqu’en 2028, quelques jours après avoir rallongé le bail du Brésilien Vinicius.

Le Real Madrid continue de sécuriser ses joueurs phares. Après Vinicius Junior qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Madrilènes, c’est au tour de Rodrygo de prolonger son bail avec l’actuel leader de la Liga. Sous contrat jusqu’en juin 2025, L’ailier droit brésilien a rempilé pour trois saisons supplémentaires avec les Merengues, soit jusqu’en 2028. Un nouveau bail assorti d’une revalorisation salariale pour l’ancien de Santos qui voit sa clause libératoire fixée désormais à 1 milliard d’euros.

Dans un communiqué sur ses canaux officiels, la Casablanca s’est d’ailleurs réjouie de cette prolongation de sa star: «Le Real Madrid CF et Rodrygo ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2028. Rodrygo est arrivé au Real Madrid en 2019, alors qu’il n’avait que 18 ans. Il a fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla le 14 septembre et le 25 septembre, il a marqué son premier but lors de ses débuts officiels avec le Real Madrid. Au cours de ses cinq saisons sous le maillot de l’équipe première, il a disputé 179 matchs, au cours desquels il a marqué 39 buts et remporté 8 titres : 1 Ligue des Champions, 1 Mondial des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.»