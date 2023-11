Officiel: après Vinicius et Rodrygo, le Real Madrid blinde Eduardo Camavinga

-Publicité-

Le Real Madrid a officialisé ce mardi la prolongation de son milieu de terrain, Eduardo Camavinga, qui est désormais lié aux Merengues jusqu’en 2029.

Le Real Madrid continue de sécuriser ses joueurs prometteurs. Après Vinicius et Rodrygo qui ont récemment prolongé leur contrat avec le club merengue, c’est au tour d’Eduardo Camavinga de rempiler avec le géant madrilène. Le milieu de terrain a signé un nouveau contrat de deux ans supplémentaires, qui le lie désormais à la Casa Blanca jusqu’en 2029. L’annonce a été faite ce mardi par le Real Madrid dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. L’international français verra son salaire augmenter et sa clause libératoire passer à 1 milliard d’euros.

Du même Pays:

« le Real Madrid CF et Camavinga ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029. Camavinga est arrivé au Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans, et au cours de ses deux premières saisons, il a remporté 6 titres. : 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Ligue, 1 Copa del Rey et 1 Supercoupe d’Espagne. À seulement 20 ans, il a déjà disputé 114 matchs en défendant le maillot du Real Madrid. Il a été nommé pour le Golden Boy en 2021 et 2022, et pour le Trophée Kopa en 2022 et 2023», lit-on dans le communiqué du club.

Arrivé à Madrid en 2021 en provenance de Rennes, qui a empoché 31 millions d’euros dans la vente de son joueur, Eduardo Camavinga n’a pas beaucoup mis de temps à s’adapter à sa nouvelle formation. Polyvalent, le milieu de 20 ans fait aujourd’hui partie des titulaires indiscutables dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Il a déjà disputé 15 matches toutes compétitions confondues cette saison.