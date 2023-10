Observateur: après Kim Makosso et Didi B, l’intrigant humoriste jette son dévolu sur Gohou Michel

- Publicité-

Visé par une plainte des avocats du couple Saraï et Didi B, l’intrigant humoriste ivoirien connu sous le nom d’Observateur s’en est pris à l’acteur Gohou Michel.

Après Kim Makosso et Didi B, l’intrigant humoriste s’est trouvé une nouvelle cible. Et cette fois-ci, c’est sur Gohou Michel qu’il veut jeter son dévolu. « Le prochain, c’est toi », a-t-il prévenu sur sa page Facebook en légende d’une photo de l’acteur Gohou Michel.

« Tu ne veux pas prendre ta retraite. Tu vas lire l’heure », a-t-il ajouté. Il n’y a aucun doute qu’Observateur tente de provoquer Gohou Michel, qui pour l’instant garde toujours son calme.

Pour rappel, le mercredi 18 octobre 2023, Observateur était monté au créneau pour inviter Didi B et sa femme à justifier pourquoi ils n’ont toujours pas d’enfant après un an de mariage. Comme si cela ne suffisait pas, il va plus loin en insinuant que le couple aurait des difficultés à concevoir et leur propose des remèdes traditionnels.

Selon les avocats du couple Didi B et Saraï, une analyse approfondie des différentes publications est en cours. C’est pourquoi, ils se réservent le droit d’engager toute action judiciaire appropriée afin d’obtenir la juste réparation des préjudices subis et la sanction de leur auteur.

Mais Observateur n’est pas à son premier forfait. Il y a quelques mois, il avait pris pour cible Kim Makosso, la fille du général Camille Makosso, avant de s’excuser pour avoir attaqué une mineure avec qui il n’a aucun différend.