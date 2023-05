Obésité: New York adopte une loi pour protéger contre la discrimination fondée sur le poids

- Advertisement -

A New York, un projet de loi visant à protéger les personnes en surpoids de toute forme de discrimination basée sur leur poids a été adopté, malgré les controverses entourant ce texte.

La ville de New York a adopté un projet de loi qui interdit la discrimination fondée sur le poids. Cette mesure fait de la ville l’une des nombreuses à travers les États-Unis qui considèrent désormais la taille comme un trait protégé à égalité avec la race et le sexe. Selon les études, plus de 40% des adultes américains sont considérés comme obèses, et la stigmatisation liée au poids est un problème omniprésent. Cette discrimination peut entraîner des coûts élevés, notamment des salaires plus bas, en particulier pour les femmes.

Le projet de loi a été présenté par le conseiller municipal Shaun Abreu, qui a déclaré que la discrimination liée au poids était « un fardeau silencieux que les gens ont dû porter ». Les partisans ont évoqué des difficultés telles que la navigation dans les restaurants et les théâtres, le refoulement par les propriétaires et les limites de poids des programmes de partage de vélos de la ville. Le conseiller municipal Abreu, qui a pris plus de 18,1 kg (40 lb) pendant le confinement, a déclaré qu’il était devenu plus conscient du problème et a souligné que le manque de protections avait amplifié les problèmes auxquels les gens sont confrontés.

Adoptée par 44 voix contre 5, la loi sera promulguée par le maire de New York plus tard ce mois-ci, malgré le scepticisme de certains milieux. Le chef de la minorité du conseil municipal de New York, Joseph Borelli, a exprimé ses craintes quant à la loi, déclarant qu’elle pourrait autoriser les New-Yorkais « à poursuivre n’importe qui ».

Le projet de loi ajoute le poids et la taille à la liste des caractéristiques protégées par la loi sur les droits de l’homme de New York, qui interdit déjà la discrimination dans le logement, le lieu de travail et les logements publics sur la base de 27 caractéristiques, notamment l’âge, l’état matrimonial, le handicap et l’origine nationale.

