Numérique: le Bénin trace sa vision stratégique à l’horizon 2031

Le Bénin a amorcé une étape importante dans sa politique de transformation numérique avec l’élaboration d’une vision stratégique pour le secteur numérique à l’horizon 2031, élaborée à l’issue d’un séminaire tenu à Cotonou les 5 et 6 février 2026. Organisé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation en collaboration avec le cabinet international Deloitte, cet atelier a rassemblé les principaux acteurs publics et privés impliqués dans la gouvernance et le développement du numérique. Selon Karim Koundi, associé chez Deloitte, l’objectif de ce forum stratégique était de mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour d’une vision numérique partagée, capable d’aligner les priorités, les besoins et les initiatives pour les prochaines années.

Il s’agit de réfléchir à ce que sera “le Bénin numérique que nous voulons construire d’ici 2031”, en clarifiant les objectifs et les initiatives à mener pour y parvenir.



La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a souligné que malgré les progrès déjà réalisés dans le pays, des défis majeurs subsistent. Parmi les préoccupations relevées figurent notamment l’accès encore limité à la connectivité, la couverture et la qualité du réseau haut débit, la persistance de la fracture numérique, ainsi que les enjeux liés à la protection des données personnelles et à l’accompagnement des PME et start-ups numériques.



Ces constats ont guidé les discussions vers la définition d’une stratégie qui doit, selon l’autorité ministérielle, couvrir tous les champs du numérique : infrastructure, services publics dématérialisés, cybersécurité, innovation locale, renforcement des capacités humaines et financement des entreprises innovantes.



Ce travail s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique du pays, déjà illustrée par des initiatives antérieures et complémentaires, comme les efforts nationaux et régionaux pour accroître l’inclusion numérique, développer l’intelligence artificielle et stimuler l’innovation technologique.



L’aboutissement de ces réflexions devrait conduire à un document stratégique de référence, servant de feuille de route à l’État, aux entreprises et aux partenaires, pour orienter les décisions et les investissements essentiels à la compétitivité du Bénin dans l’économie numérique régionale et mondiale à l’horizon 2031.