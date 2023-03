Nouvelle tuerie dans une école américaine : six morts, dont 03 enfants (vidéo)

Une école primaire de Nashville, située dans le sud des États-Unis, a été le théâtre d’une tragédie ce lundi. Trois enfants et trois adultes ont été abattus par balles à la suite d’une fusillade.

Une fusillade a éclaté lundi 27 mars dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee, causant la mort de trois enfants et de trois adultes, selon les déclarations de la police locale. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole de la police, Don Aaron, a précisé que « trois élèves ont été mortellement blessés, ainsi que trois adultes » et qu’aucune autre personne n’a été touchée. La suspecte à l’origine de la fusillade a rapidement été maîtrisée et abattue par les forces de l’ordre.

Equipée d’au moins deux fusils d’assaut semi-automatiques et d’un pistolet, l’assaillante identifiée par la police comme étant Audrey Halfemme, 28 ans s’est introduite dans l’école chrétienne privée « The Covenant », comme l’a rapporté Don Aaron, porte-parole de la police locale. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises au cours de sa progression dans l’établissement.

Des agents ont rapidement été dépêchés sur les lieux et, ayant entendu des coups de feu provenant de l’étage, se sont immédiatement rendus sur place pour neutraliser l’assaillante qui a été « tuée », a précisé le porte-parole. Selon la police, la jeune femme, est une habitante de Nashville et une ancienne élève de l’établissement.

Les victimes de la fusillade ont été identifiées par la police de Nashville comme étant Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs et William Kinney, âgés de 9 ans, ainsi que Cynthia Peak, Katherine Koonce et Mike Hill, respectivement âgés de 61 ans.

Joe Biden réitère son appel au Congrès pour l’interdiction des armes d’assaut

Réagissant à cette énième fusillade, le président Jose Biden a qualifié ce drame de déchirant avant d’appeler le Congrès à interdire dans les brefs délais les fusils d’assaut. « C’est absolument répugnant« , a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche. « Cette fusillade « déchire l’âme même de notre nation« , a-t-il ajouté, saluant la réponse rapide des forces de police et exhortant une fois de plus le Congrès à interdire les fusils d’assaut. Selon lui, cette tragédie est un rappel tragique de l’urgence de réglementer la possession et l’utilisation des armes à feu aux États-Unis.

Sur Twitter, la police de Nashville, a diffusé des extraits des caméras de surveillance de l’établissement scolaire qui a été pris d’assaut. Regardez ci-dessous la vidéo de la fusillade.