Nouvelle photo relance la rumeur de couple entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière

Une photo publiée après la soirée du 6 mars 2026 relance la rumeur : Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, sont apparus sur une même image lors de la sortie du livre de Valérie Bénaïm, suscitant de nouvelles questions sur la vie privée de l’animateur. La présence des deux personnalités à la même soirée, et leur apparition côte à côte sur un cliché relayé par la presse people, ranime des spéculations alimentées depuis plusieurs mois par des confidences et des interventions publiques.

Connu pour se livrer volontiers sur sa famille et ses enfants, Cyril Hanouna reste particulièrement discret sur sa vie sentimentale. Il a déjà fait l’objet de rumeurs l’associant à Kelly Vedovelli et, plus récemment, il a été évoqué qu’il pourrait partager la vie de Tiphaine Auzière, notamment « juste avant la fermeture de C8 », selon des bribes relayées dans la presse. Tiphaine Auzière est présentée dans les médias comme la fille de Brigitte Macron.

Les publications et prises de parole autour de ce dossier ne se limitent pas aux photographies : sur le réseau social X (ex-Twitter), l’avocat et ancien intervenant de Touche Pas à Mon Poste, Fabrice Di Vizio, a réagi à un débat lié à l’absence de réaction d’Emmanuel Macron à la condamnation de Nicolas Sarkozy en adressant un message provocateur à l’animateur. Il a écrit : « Alors mon chéri adoré Cyril Hanouna, pourrais tu demander à ton beau père (le président hein) de te montrer la lettre envoyée au PNF dans l’affaire Kohler en 2019 ? Tu peux lui demander dimanche quand tu iras déjeuner en famille et tu en reparles à l’antenne lundi Chiche ? »

Circonstances de la soirée et déclarations publiques

La soirée du 6 mars 2026 était organisée autour de la sortie du livre de Valérie Bénaïm, Ils ont disparu. Plusieurs visages familiers des émissions liées à l’entourage de Cyril Hanouna y figuraient, dont Raymond Aabou, Géraldine Maillet, Michel Mary et Olivier Dartigolles. Parmi les invités, Tiphaine Auzière était également présente et des photographies prises lors de l’événement montrent la présence simultanée de cette dernière et de l’animateur.

En parallèle, Cyril Hanouna avait déjà abordé sa situation sentimentale lors d’un prime diffusé sur W9, intitulé « les vérités », testé au détecteur de mensonges. Interrogé sur sa vie amoureuse, il a répondu sans entrer dans les détails : « Oui, j’ai un crush ». Quelques jours plus tard, dans l’émission Tout beau, tout neuf, Jordan De Luxe a relancé le sujet en déclarant : « Vous avez une petite fiancée, vous nous l’avez dit sur le prime de la vérité. » L’animateur a refusé de préciser davantage.

La photo de la soirée, montrant la co-présence de Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, a été relayée par les médias people, parmi lesquels Closer et Public, qui ont publié des comptes rendus et ledit cliché.