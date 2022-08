Nouveautés WhatsApp: quitter désormais un groupe en silence, bloquer les captures d’écran

WhatsApp est en train de déployer de nouvelles fonctions de confidentialité qui permettront aux utilisateurs de quitter les discussions de groupe sans avertir tout le monde, de contrôler qui peut voir quand ils sont en ligne et d’empêcher les captures d’écran sur les messages affichés une seule fois.

Le PDG de l’entreprise, Mark Zuckerberg, a annoncé mardi que WhatsApp allait ajouter de nouvelles fonctions de confidentialité qui permettraient aux utilisateurs de quitter les discussions de groupe sans en avertir tout le monde, de contrôler qui peut voir quand ils sont en ligne et d’empêcher les captures d’écran sur les messages affichés une seule fois. « De nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée arrivent sur WhatsApp(…) Nous continuerons à développer de nouvelles façons de protéger vos messages et de les rendre aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face », a écrit Mark Zuckerberg sur sa page Facebook.

Voici ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour de WhatsApp :

Quitter un groupe WhatApp en silence

Dans les cercles de médias sociaux où chaque mouvement est hyper-visible, il semble impossible de faire des mouvements discrets. Une mise à jour permet de contourner les annonces automatiques de départ qui parviennent aux membres d’un chat de groupe. Les utilisateurs peuvent désormais quitter les chats sans avertir chaque membre – seuls les administrateurs du groupe recevront une notification.

Contrôlez qui voit mes mises à jour de statut sur WhatsApp

Les mises à jour précédentes ont permis aux utilisateurs de WhatsApp de protéger leur statut de « dernière vue » pour des contacts limités ou pour personne. La notification qui se trouve en haut de chaque chat vous indique quand votre contact a été actif pour la dernière fois et a ouvert l’application.

Désormais, l’application offre la même option pour le statut « en ligne ». Mais une autre mise en garde permet aux utilisateurs de choisir, contact par contact, qui pourra voir leur statut.

Bloquer les captures d’écran sur WhatsApp

Cette même fonctionnalité bénéficiera désormais d’un niveau de sécurité supplémentaire avec la possibilité d’empêcher le destinataire de faire une capture d’écran de l’image éphémère, ce qui rendra l’option « vue une fois » fidèle à son nom. « View Once est déjà un moyen incroyablement populaire de partager des photos ou des médias qui n’ont pas besoin d’avoir un enregistrement numérique permanent. Nous activons maintenant le blocage des captures d’écran pour les messages Afficher une fois pour une couche de protection supplémentaire. Nous testons actuellement cette fonctionnalité et sommes ravis de la déployer prochainement auprès des utilisateurs », a déclaré WhatsApp sur son blog officiel.