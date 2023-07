Nouveau bug pour Whatsapp ce mercredi 19 juillet 2023

- Publicité-

Le service de messagerie Whatsapp semble touché par un bug géant ce mercredi 19 juillet 2023.

WhatsApp, l’une des applications les plus populaires au monde, est tombée en panne dans ce qui semble être une panne mondiale, selon des utilisateurs de plusieurs pays. Peu de détails sont actuellement disponibles.

La panne a commencé vers 21 heures et a repris 21h heures 50 minutes (heure du Bénin) mercredi, lorsque les utilisateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure d’envoyer ou de recevoir de nouveaux messages. En haut de l’écran, il est simplement indiqué : « Connecting…. »

Des utilisateurs du monde entier signalent cette panne. DownDetector a déclaré avoir reçu plus de 26 000 rapports de tous les continents à 21h25. La cause de la panne n’est pas connue dans l’immédiat et WhatsApp n’a pas donné de nouvelles dans l’immédiat. Ce n’est pas la première fois que Whatsapp est confronté à un tel problème, le dernier bug d’ampleur internationale remontant au mardi 25 octobre 2022.

WhatsApp Messenger a été fondé par Jan Koum en 2009 et a ensuite été vendu à Facebook. En 2020, l’application comptait plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, ce qui en faisait l’application de messagerie mobile la plus populaire au monde. On estime que le nombre actuel d’utilisateurs est d’environ 2,7 milliards.