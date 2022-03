« Nous sommes dans un combat politique âpre contre un adversaire adepte de la ruse et la rage », Alassane Tigri

Le parti « Les Démocrates » est déterminé à participer aux élections législatives du 08 janvier 2023. Selon son premier vice-président Alassane Tigri, le parti travaille avec prudence et rigueur dans le cadre de ces élections et espère que le pouvoir en place honorera ses propres engagements en évitant de poser des actes d’exclusion.

Le parti « Les Démocrates » compte envoyer des députés à l’assemblée nationale pour le compte de la neuvième législature. Le premier vice-président de cette formation politique de l’opposition au régime de Cotonou, Alassane Tigri, l’a une fois encore rappelé dans un entretien accordé au journal « Fraternité ». Pour cette formation politique, rien n’est d’avance acquis avec le pouvoir en place qui serait adepte de ruse et de rage.

A croire Alassane Tigri, les législatives de 2023 ne seront pas une partie facile et les responsables du parti en sont conscients. C’est pourquoi ils travaillent avec discrétion, rigueur et méthode pour ne pas se voir opposer des éléments d’exclusion.

« Au parti Les Démocrates, nous prenons toutes les dispositions légales et juridiques pour participer à cette élection. Nous serons au rendez-vous. Et nous espérons qu’on ne nous opposera plus un instrument d’exclusion à l’image du certificat fictif de conformité, inventé de toutes pièces et avec lequel nous avons a été délibérément exclus des législatives de 2019« , a indiqué Alassane Tigri.

Pour ce qui est de la stratégie à adopter sur le terrain pour avoir des représentants à l’assemblée nationale à l’issue du scrutin, l’ancien ministre estime que le parti le flambeau a fait l’option de la discrétion face à l’adversaire qui est en face et dont l’arme redoutable est la ruse et la rage.

Le parti, rassure-t-il dévoilera en son temps et conformément à son plan de communication ce qu’il compte faire pour susciter l’adhésion du plus grand nombre afin d’être assez représentatif à l’assemblée nationale, neuvième législature.

« Nous sommes dans un combat politique âpre contre un adversaire adepte de la ruse et la rage. Et pour cela, nous n’allons pas dévoiler notre stratégie de conquête dans les colonnes des journaux. Le moment venu, et conformément à notre plan de communication, nous partagerons avec vous les informations utiles pour une synergie d’actions« , promet-il.

« Les Démocrates », un parti politique de masse…

Le parti « Les Démocrates », selon son vice-président Alassane Tigri est un parti social-démocrate intimement lié au peuple béninois. A le croire, leur formation politique est un parti de masse qui fait priorité aux jeunes, aux femmes, aux couches déshéritées.

Le parti les démocrates, précise-t-il prône la paix, le développement équilibré et harmonieux du pays. « L’homme qui respecte la nature est au cœur de notre action. Et à notre avis, le sens premier de la politique c’est de servir la cité dans la justice sociale, la liberté et l’équité. Nous sommes hostiles aux courants idéologiques notamment ceux qui ne mettent l’homme au cœur de l’action publique et sont enclins à le mépriser, à rechercher le profit effréné pour un groupe et n’hésitent pas à recourir à la dictature pour arriver à leur fin« , a indiqué Alassane Tigri qui conclut en affirmant que leur parti incarne l’alternance que souhaite le peuple béninois qui manque aujourd’hui cruellement de pain et de liberté.