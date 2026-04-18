«Nous ne voulons pas de match nul», Arteta avant Man City – Arsenal

À la veille du choc face au Manchester City, Mikel Arteta a affiché ses ambitions sans détour : Arsenal se rendra à l’Etihad pour gagner, et rien d’autre. Opposés ce week-end dans un duel au sommet de Premier League, les Gunners abordent la rencontre avec six points d’avance en tête du classement, mais avec un match de plus disputé que leur rival mancunien. Malgré ce contexte favorable, l’entraîneur espagnol refuse toute approche calculatrice. Pour lui, il n’est pas question de jouer le nul ni de se replier face aux champions en titre.

« Nous voulons gagner ce match. Nous sommes là pour gagner. Nous n’avons même pas évoqué l’idée d’un nul », a-t-il affirmé avec fermeté. Arteta insiste également sur l’état d’esprit de son groupe, déterminé à rester fidèle à ses principes de jeu, quel que soit l’adversaire ou l’enjeu : « Nous préparons ce match pour le gagner. Rien ne change par rapport à nos habitudes ces dernières années. » Un message clair envoyé avant une confrontation qui pourrait peser lourd dans la course au titre.