« Nous ne pouvons pas vous prendre en charge », Molare répond cash à une demande d’Odette Savi

Le boss du coupé décalé Molare, a répondu à une demande de l’activiste béninoise Odette Savi pour participer à l’édition 2022 des Primud en Côte D’Ivoire.

Le groupe Molare est prêt à offrir une invitation à Odette Savi afin de lui permettre de participer à la grande soirée de récompense du Primud le dimanche prochain. La demande a été faite par l’activiste sur sa page Facebook.

« Le père Molaré Bonjour. Je m’appelle Odette Savi, jeune femme battante. Mon souhait est que cette publication vous parvienne. Ainsi, je voudrais vous dire que vous êtes l’une des personnalités qui m’influencent énormément et me retrouver en Côte d’Ivoire lors du #PRIMUD en votre présence grâce à une invitation serait l’une des plus belles choses qui puissent m’arriver« , a écrit l’activiste.

Plusieurs fois targué en commentaire, Molare a fini par répondre à cette doléance de la jeune femme. « Nous sommes disposés à vous offrir 1 invitation pour assister à la cérémonie », a promis Molare. Mais prévient-il, « nous ne pouvons pas vous prendre en charge ». De son côté, Odette Savi semble avoir accepté la condition.