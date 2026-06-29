« Nous ne craignons personne », Jonathan Mensah avant Ghana – Colombie

Qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Black Stars du Ghana abordent leur duel face à la Colombie avec ambition. L’ancien international Jonathan Mensah s’est montré confiant quant aux chances de son pays dans cette affiche à élimination directe.

L’ancien défenseur international ghanéen Jonathan Mensah s’est montré résolument optimiste à l’approche du huitième de finale de Coupe du monde 2026 face à la Colombie, programmé le samedi 4 juillet. Le Ghana a validé son billet pour la phase à élimination directe en terminant troisième du groupe L. Une qualification acquise au terme d’un parcours contrasté mais suffisant pour poursuivre l’aventure dans ce Mondial co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les Black Stars avaient idéalement lancé leur campagne en s’imposant de justesse face au Panama, avant de partager les points avec l’Angleterre. Ils ont ensuite concédé une défaite contre la Croatie lors de leur dernière sortie de groupe.

Revenant sur les prestations de son ancienne sélection, l’actuel joueur de la Columbus Crew a salué la solidité et la capacité de réaction du groupe. « J’étais content que les garçons prennent les trois points lors du premier match, c’était très important et cela nous a aidés à nous qualifier. Maintenant, il faut récupérer, se préparer et repartir », a-t-il confié. Mensah est également revenu sur la défaite face à la Croatie, qu’il considère comme un match particulier sur le plan mental, la qualification déjà acquise ayant influencé l’approche de la rencontre.

« C’était un match un peu bizarre. Quand on sait qu’on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, il n’y a pas forcément le même sentiment d’urgence. Il y a eu quelques changements, mais je suis content que l’équipe soit sortie de ce match sans problème », a-t-il expliqué. Avant d’affronter la Colombie, l’ancien international a tenu à afficher la détermination du Ghana, affirmant que les Black Stars n’entrent jamais sur le terrain en position d’infériorité. « Nous ne craignons personne. Il faut simplement se préparer sur nos forces et bien analyser l’adversaire », a-t-il déclaré au micro de TV3. Le Ghana se tourne désormais vers la phase à élimination directe avec l’ambition de poursuivre son parcours dans ce Mondial.