« Nous n’avons pas gagné le Bayern à cause de moi », Onana après la défaite de Man Utd

Auteur d’une grosse bourde en début de match, André Onana a réagi à la défaite de Manchester United en Ligue des champions mercredi soir, battu par le Bayern (3-4). Et le gardien camerounais assume la responsabilité de cet échec.

Flamboyant la saison passée avec l’Inter Milan, qui a notamment atteint la finale de la Ligue des champions, André Onana peine à reproduire la même copie durant cet exercice. Fébrile dans ses cages, le gardien de but de Manchester United, recruté cet été en remplacement de David de Gea, concède les buts comme des cacahuètes. En six rencontres disputées avec les Red Devils, le Camerounais a ramassé la balle dans ses filets à 14 reprises.

La dernière en date est sa grosse bourde qui a en partie précipité la défaite de son équipe mercredi soir, battue par le Bayern Munich en Ligue des champions (3-4). Visiblement dépassé par l’enjeu ou peut-être trop sûr de lui, le Lion Indomptable a multiplié les erreurs, mais s’est tout de même racheté en deuxième partie de jeu.

Après la rencontre qui relègue Manchester United à la dernière place du groupe A, André Onana s’est exprimé au micro de CBS. L’ancien de l’Inter Milan a reconnu que son erreur a totalement changé la physionomie de la rencontre. « C’est difficile de perdre de cette façon. Nous avons bien commencé mais après mon erreur, nous avons perdu le contrôle du match. C’est moi qui ai laissé tomber l’équipe », a déclaré André Onana, avant de faire son mea-culpa, « L’équipe était bonne, nous n’avons pas gagné ce match à cause de moi. »

Erik Ten Hag défend Onana

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraineur de Manchester United a défendu son gardien de but, coupable sur le premier but bavarois. « C’est une question d’équipe, des erreurs sont commises mais il faut rebondir en équipe. Nous devons croire que nous pouvons toujours rebondir. Si vous restez dans le jeu et vous battez, vous pouvez revenir », a déclaré Ten Hag, avant de poursuivre, « Si un joueur fait une erreur, c’est fini, c’est fini. nous devons croire, en tant qu’équipe, que nous pouvons toujours rebondir. Ce soir, nous l’avons montré. »

La terrible stat d’André Onana

Des mots qui devraient rassurer le Camerounais dont le poste dans les cages mancuniennes n’est pas en danger. Mais il va falloir pour le natif de Nkol Ngok de vraiment se réveiller avant qu’il ne soit trop tard. D’après Marca, le joueur de 27 ans a encaissé 10 buts sur 13 tirs cadrés par ses adversaires en ce début de saison. Une terrible statistique du Camerounais qui est loin d’être de belles performances.

