«Nous n’avons aucune crainte», le président du Cap-Vert croit à l’exploit face à l’Argentine

À quelques heures du huitième de finale contre l’Argentine, le président du Cap-Vert José Maria Neves a affiché une confiance totale envers les Requins Bleus. Convaincu que son équipe peut rivaliser avec les champions du monde, il appelle ses joueurs à poursuivre leur parcours avec le même état d’esprit qui les a conduits jusqu’à la phase à élimination directe.

Le Cap-Vert s’apprête à disputer l’un des plus grands rendez-vous de son histoire. Opposés à l’Argentine en 16ès de finale de la Coupe du monde 2026, les Requins Bleus rêvent de prolonger leur aventure face à l’un des favoris de la compétition. À la veille de cette affiche, le président de la République, José Maria Neves, a tenu à afficher son optimisme. En déplacement à Coimbra, au Portugal, le chef de l’État a assuré que la sélection cap-verdienne abordera cette rencontre sans le moindre complexe.

Selon lui, les hommes de Pedro « Bubista » Brito ont démontré depuis le début du tournoi qu’ils possédaient les qualités mentales nécessaires pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. « Notre destin dans cette Coupe du monde est d’affronter des champions. Nous n’avons aucune crainte. Nous aborderons ce match avec la même foi, le même espoir, la même énergie, le même engagement, le même caractère et la même détermination qui nous animent depuis toujours », a-t-il déclaré dans des propos relayés par inforpress.cv/fr.

José Maria Neves estime également que les pronostics ne joueront aucun rôle au moment du coup d’envoi. À ses yeux, seule l’attitude affichée sur le terrain permettra au Cap-Vert de croire à l’exploit. « Les statistiques ne comptent pas. Ce qui fera la différence, c’est notre capacité à nous battre, à faire preuve de résilience et à tout donner sur le terrain. Nous affrontons une nouvelle fois un champion, mais nous croyons en nos chances », a-t-il ajouté.

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, le Cap-Vert a déjà marqué les esprits en atteignant les 16es de finale. Face à l’Argentine, les hommes de Bubista tenteront désormais de réaliser le plus grand exploit de leur histoire et de poursuivre leur rêve mondial.